Сатаров: Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции намеренно создана из людей, которые не читали законов

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции намеренно создана из людей, которые не читали российских законов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Информатика для демократии», один из участников Конституционного совещания Георгий Сатаров.

«Главным контингентом этой самой рабочей группы, насколько я понимаю тех, кто это придумывал, являются как раз люди, которые не только не читали российскую Конституцию, но даже не знают вообще, зачем она нужна, как этим пользоваться, в каких жизненных случаях и так далее. Смысл этого плана состоит в том, что эта рабочая группа должна придумать кучу всякой ахинеи, чтобы на ее фоне те 22 поправки, которые одобрила Дума, воспринимались как шедевр юридического творчества», — сказал он.

Не исключено, что Конституцию вслед за олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой прочитают и другие участники рабочей группы, добавил Г.Сатаров.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поблагодарила президента Владимира Путина за включение ее в рабочую группу со словами: «Почитала конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем, узнала очень много интересного», — с улыбкой заметила олимпийская чемпионка.