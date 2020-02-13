Фейсбук отложила запуск сервиса знакомств в Европе

Корпорация забыла уведомить о своих планах местные регуляторы и не предоставила им никакой документации. Это следует из заявления Комиссии по защите персональных данных Ирландии, — пишет «Коммерсантъ». Офицерам пришлось самим прийти в офис корпорации в Дублине и изъять все необходимые бумаги.

Сервис Facebook Dating был анонсирован еще позапрошлой весной и сейчас работает в США, а также во многих странах Латинской Америки и Азии.