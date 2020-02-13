Кадыров признал, что при назначении кандидатов на руководящие должности учитывается степень их родства с его отцом

Глава Чечни признал, что при назначении кандидатов на руководящие должности в республике учитывается степень их родства с его отцом. Об этом, как пишет сайт «Кавказ Реалии», Рамзан Кадыров сказал на заседании правительства, комментируя недавние назначения своих племянников – Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева. При этом он отметил, что не все его родственники занимают руководящие должности. «97% — это рядовой состав с оружием в руках», — сказал он. Кадыров добавил, что даже на текущем заседании присутствует мало его родных. При этом, по наблюдениям «Кавказ Реалии», в это время в зале находились племянники Кадырова, зятья и несколько односельчан.