Пентагон уже в этом году приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия

Глава стратегического командования США Чарльз Ричард отметил, что военное ведомство начало летные испытания и готовит промышленную базу для производства этих систем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменные показания чиновника перед Сенатом.

Ранее администрация Дональда Трампа представила Конгрессу проект федерального бюджета, в котором предлагается выделить на разработку такого оружия более 3 миллиардов долларов. Выступая перед губернаторами американских Штатов, глава Белого дома сказал, что Россия могла создать гиперзвуковые ракеты, получив доступ к планам администрации предыдущего президента Барака Обамы. При этом он отметил, что США и сами обладают «супербыстрыми ракетами».