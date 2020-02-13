В ряде российских регионов резко выросло число желающих анонимно провериться на ВИЧ

Это произошло после выхода документального фильма журналиста Юрия Дудя об эпидемии инфекции в нашей стране. Как пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники в государственных и частных медицинских организациях, фильм привел к всплеску интереса к этой теме у граждан. Например, в два раза больше обращений зафиксировали в Санкт-Петербурге и Нижегородской области, а также в сети лабораторий «Инвитро».

Двухчасовой фильм в YouTube-канале «вДудь» посмотрели уже свыше 8 миллионов человек. По статистике, в России с ВИЧ живут более одного миллиона граждан.