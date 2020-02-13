Центризбирком оценил стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию в 14 миллиардов рублей

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову, которая сказала, что бюджет процедуры может быть сопоставим с затратами на президентские выборы. Она добавила, что, хотя голосование будет проходить в сокращенном виде, без сбора подписей или регистрации кандидатов, нужно учитывать необходимость донесения до избирателя содержания поправок. По мнению Памфиловой, оптимальная дата проведения голосования – в апреле. Сегодня на встрече с членами рабочей группы президент Владимир Путин сказал, что процедуру нужно провести в будний день, сделав его выходным.