Временный губернатор Калужской области, сегодня назначенный вместо Анатолия Артамонова, предложит кандидатуру своего предшественника в Совфед. Об этом сам Владислав Шапша сказал в разговоре с агентством ТАСС.
Сегодня российский президент принял отставку чиновника, который, по официальным данным, написал заявление по собственному желанию. Выборы главы региона намечены на середину сентября.
Временный губернатор Калужской области предложит кандидатуру своего предшественника в Совфед
Временный губернатор Калужской области, сегодня назначенный вместо Анатолия Артамонова, предложит кандидатуру своего предшественника в Совфед. Об этом сам Владислав Шапша сказал в разговоре с агентством ТАСС.