Временный губернатор Калужской области предложит кандидатуру своего предшественника в Совфед

Временный губернатор Калужской области, сегодня назначенный вместо Анатолия Артамонова, предложит кандидатуру своего предшественника в Совфед. Об этом сам Владислав Шапша сказал в разговоре с агентством ТАСС.

Сегодня российский президент принял отставку чиновника, который, по официальным данным, написал заявление по собственному желанию. Выборы главы региона намечены на середину сентября.