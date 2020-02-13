Twitter и Facebook вряд ли раскроют персональные данные российских пользователей после штрафа – эксперт

Twitter и Facebook вряд ли раскроют персональные данные своих пользователей после штрафа московского суда на 8 миллионов рублей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов.

«Они, в лучшем случае, если решат, что это какая-то временная мера, заплатят штраф, но данные переносить не будут, и это самый вероятный вариант. Могут пойти на обострение, и тогда они платить не будут, и их судьба внутри России будет решена существенно быстрее, чем она будет решена в итоге. При отсутствии реакции на требования российского законодательства их рано или поздно заблокируют, но, я думаю, что они не будут его выполнять», — сказал он.

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсети Twitter и Facebook за отказ переносить на российские серверы персональные данные российских пользователей. Они должны заплатить по 4 миллиона рублей каждый.