Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева впервые прочитала Конституцию

Это произошло только после того, как олимпийскую чемпионку включили в рабочую группу по поправкам в основной закон страны. Об этом сама спортсменка сказала на сегодняшнем заседании комиссии с участием Владимира Путина. Она поблагодарила президента за то, что ее привлекли к этой работе и призналась, что раньше у нее не было повода прочитать Конституцию. Исинбаева назвала ее «очень важной книгой», которую нужно всем прочитать. Ее слова были встречены смехом других участников рабочей группы.