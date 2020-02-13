Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева впервые прочитала Конституцию

Это произошло только после того, как олимпийскую чемпионку включили в рабочую группу по поправкам в основной закон страны. Об этом сама спортсменка сказала на сегодняшнем заседании комиссии с участием Владимира Путина. Она поблагодарила президента за то, что ее привлекли к этой работе и призналась, что раньше у нее не было повода прочитать Конституцию. Исинбаева назвала ее «очень важной книгой», которую нужно всем прочитать. Ее слова были встречены смехом других участников рабочей группы.
2020-02-13T20:31:00+03:00
2020-02-13T20:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 13 февраля 2020
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