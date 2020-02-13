В Подмосковье задержали мать грудного ребенка, брошенного у станции столичного метро

Вскоре она будет допрошена, — рассказала Интерфаксу представитель московского СК Юлия Иванова.

По данным следствия, ребенок в возрасте примерно трех месяцев был найден накануне в снегу вблизи подземного перехода в Дорогомиловском районе Москвы. Обнаруживший его сотрудник метрополитена сразу же вызвал «скорую» и полицию. Сейчас младенец находится в городской больнице, его жизни ничего не угрожает.