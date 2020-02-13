Участники митингов получают реальные сроки за насилие против полицейских в два раза чаще, чем остальные осужденные

Исследование провела «Новая газета». Всего было проанализировано 12 тысяч обвинительных приговоров за последние несколько лет. Согласно результатам, только 40% обычных обвиняемых были отправлены в колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Среди участников протестов таких оказалось 80%.