Участники митингов получают реальные сроки за насилие против полицейских в два раза чаще, чем остальные осужденные

Исследование провела «Новая газета». Всего было проанализировано 12 тысяч обвинительных приговоров за последние несколько лет. Согласно результатам, только 40% обычных обвиняемых были отправлены в колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Среди участников протестов таких оказалось 80%.
2020-02-13T20:30:00+03:00
2020-02-13T20:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 13 февраля 2020
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