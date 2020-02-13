Пост главреда «Ведомостей» Солопову могли предлагать потенциальные покупатели издания – Кудрявцев

Президенту коммуникационного агентства «Прогресс» Дмитрию Солопову могли предлагать пост главного редактора газеты «Ведомости» потенциальные покупатели издания. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» медиаменеджер, член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

«C Димой разговаривали интересанты, которые хотели стать покупателями газеты, это было давно, в прошлом или каком-то еще году. И ко мне это не имеет никакого отношения, — ну, люди, не купив машину, интересуются, кто ее будет водить , но они не купили», — сказал он.

Д.Кудрявцев добавил, что слухи о смене главного редактора «Ведомостей» призваны дестабилизировать положение издания.

«Мы являемся объектом давления. Любой такой слух, вброс очень сильно нервируют коллективы, контрагентов, рекламодателей и так далее. Моя оценка состоит в том, что «Ведомости» приобрели какую-то невероятную толерантность к этой пурге. Мне очень жалко, что мы являемся объектом такого давления, но, с другой стороны, я впервые вижу редакцию, которой на равно, она делает свое дело и делает его дальше», — сказал медиаменеджер.

Д.Кудрявцев подчеркнул, что доволен работой действующего главного редактора «Ведомостей» Ильи Булавинова.

«Когда мы переподписывали контракт в прошлом году, у него, были некоторые задачи. Они выполнены и выполнены хорошо», — отметил он.

Ранее ряд телеграмм-каналов сообщили об уходе с поста главного редактора издания «Ведомости» Ильи Булавинова, его место, как сообщалось, должен занять Д.Солопов. И.Булавинов в свою очередь назвал это «фантазиями» и подчеркнул, что будет работать до конца апреля, а дальнейшие планы пока не определены.

Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев написал в своем Фейсбуке, что Дмитрий Солопов, вероятно, стал жертвой пранка. Другой член совета директоров Татьяна Лысова отметила, что выбор нового главного редактора – это прерогатива совета директоров, однако его собрание в ближайшее время не планируется, и никаких уведомлений о созыве не было.