Посты внука первого президента Казахстана, по мнению властей, написаны под влиянием пользующихся его наркозависимостью

Публикации внука первого президента Казахстана, по мнению властей страны, написаны под влиянием людей, пользующихся его наркозависимостью. Как сказал в эфире телеканала «Хабар» министр информации Даурен Абаев, сейчас вызывают обеспокоенность не откровения Айсултана Назарбаева, а состояние его здоровья. Он назвал происходящее «жалкой попыткой дискредитации первого главы страны».

Сегодня на странице Айсултана в Фейсбуке появился пост, в котором он написал, что просит у Великобритании политическое убежище. Внук лидера нации добавил, что обладает сведениями о масштабной коррупции между правительствами России и Казахстана и обвинил свою семью в давлении на него.