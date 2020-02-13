Выборы главы Калужской области проведут в середине сентября

Это связано с отставкой уже бывшего губернатора Анатолия Артамонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома. Владимир Путин ранее принял заявление чиновника об увольнении. По официальным данным, он ушел в отставку по собственному желанию. Временным руководителем Калужской области был назначен глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

Артамонов занимал пост губернатора в течение 20 лет. Дольше него среди российских глав регионов работает только губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он занимает эту должность с 1993-го года.