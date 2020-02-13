В Петербурге экс-главу севастопольского конструкторского бюро приговорили к 14 годам колонии за госизмену

71-летний Виктор Прозоров также должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Дело слушалось за закрытыми дверями из-за наличия в нем секретных сведений.

По данным интернет-издания «Фонтанка», Прозоров имел отношение к созданию судна «Славутич» и «Зубр», фигурировавших в другом деле о госизмене, возбужденном против ученого и капитана Владислава Никольского пять лет назад.