Полиция проверяет материалы сайта «Медуза», «Би-би-си» и «Радио Свобода» на пропаганду наркотиков

Об этом журналистам рассказал начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД Андрей Храпов. Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны, Василий Пискарев сказал, что эти издания помогают формировать в России идею легализации наркотиков. Всего, по данным депутата, таких организаций десять. В их числе – «Открытая Россия» и «Человек в беде».

Прошлой осенью комиссия обвинила несколько СМИ в нарушении избирательного законодательства. Пискарев говорил, что «Медуза», «Би-би-си», «Радио Свобода», а также «Настоящее время», «МБХ медиа» и «Голос Америки» сделали это в день голосования и в день тишины.