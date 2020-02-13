Норвежские биатлонисты выиграли стартовую гонку на чемпионате мира в Италии

Россия на смешанной эстафете финишировала шестой, уступив лидерам почти одну минуту и использовав восемь дополнительных патронов. Второе место – у сборной Италии, третье – у национальной команды Чехии.

По итогам сегодняшней гонки, российские спортсмены обновили собственный антирекорд по количеству стартов без медалей подряд. Теперь их 27.