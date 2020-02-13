На станции «Марьина Роща» московского метрополитена под поездом погиб мужчина

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, тело подняли около получаса назад. До этого пришлось снимать напряжение контактного рельса. О причинах несчастного случая ничего неизвестно. По данным пресс-службы подземки, из-за ЧП на время прервали движение поездов от станции «Петровско-Разумовская» до «Трубной». В обратном направлении состав следовали с увеличенными интервалами. Сейчас движение восстановлено.
2020-02-13T19:30:00+03:00
2020-02-13T19:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 13 февраля 2020
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