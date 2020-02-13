На станции «Марьина Роща» московского метрополитена под поездом погиб мужчина

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, тело подняли около получаса назад. До этого пришлось снимать напряжение контактного рельса. О причинах несчастного случая ничего неизвестно. По данным пресс-службы подземки, из-за ЧП на время прервали движение поездов от станции «Петровско-Разумовская» до «Трубной». В обратном направлении состав следовали с увеличенными интервалами. Сейчас движение восстановлено.