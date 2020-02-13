Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова

По официальной версии, чиновник уходит по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Шапша – мэр города Обнинск. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Артамонов впервые был избран губернатором еще в 2000-ом году. Он входит в высший совет «Единой России». О дальнейшем месте работы чиновника пока ничего не сообщается. Ранее РБК писал, что после отставки он может перейти в Совет Федерации.