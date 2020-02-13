Двух полицейских из Ленобласти подозревают в похищении человека и получении взятки

Основанием для дела стало обращение жительницы региона, которая заплатила выкуп за мужа.

Сейчас двое подозреваемых отправлены под арест. Об этом сообщает портал 47 ньюс со ссылкой на свои источники. Ранее официальную позицию по этому делу предоставили и в региональном управление Следственного комитета на транспорте. Силовиков обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса. По версии следствия в 2016-м году сотрудники транспортной полиции Ленобласти похитили мужчину. После чего они связались с его женой и потребовали триста тысяч рублей. В противном случае они угрожали возбудить в отношении него дело по 228-й статье — незаконный оборот наркотиков. В релизе ведомства отмечается, что следователи в ходе проверки получили доказательства вины полицейских. Отмечу, что информация об увольнении их из структуры МВД пока не поступало, даже не смотря на арест.

Напомним, накануне в Петербурге возбудили десять новых уголовных дел в отношении росгвардейцев, которые вымогали у подростка сто тысяч рублей, угрожая завести в отношении него уголовное дело.