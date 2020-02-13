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19:02, 13 февраля 2020

АП, по некоторым данным, настойчиво рекомендует в публикациях СМИ о взрывах в России использовать слово «хлопок»

Администрация президента, по некоторым данным, настойчиво рекомендует в публикациях СМИ о взрывах в России использовать слово «хлопок». Как утверждается, это является частью политики информационного благоприятствования.

В январе этого года использование слова «хлопок» вместо слова «взрыв» в российских СМИ достигло рекордных значений: около 1300 раз. Об этом пишет интернет-издание «Медуза» со ссылкой на исследование компании «Медиалогия». По ее данным, использование слова «хлопок» при обозначении, например, взрывов газа в России даже в случае серьезных последствий выросло в десятки раз: более трех лет назад это выражение использовалось в заголовках лишь в 58 случаях.

Источники издания говорят, что таким образом администрация президента хочет делать акцент на хороших новостях. В частности, они утверждают, что формы «правильной» для властей подачи повестки еженедельно обсуждаются на совещаниях первого замруководителя АП Алексея Громова с главами пресс-служб ключевых ведомств. А уже из их публикаций остальные СМИ, по словам источников, берут использующиеся термины.

Впрочем, бывший корреспондент одного из ведущих информагентств хоть и подтвердил наличие подобных установок, подчеркнул, что чаще журналисты хотят перестраховаться. А один из действующих сотрудников администрации президента существование «режима информационного благоприятствования» категорически отрицает.

Ранее целый ряд пользователей соцсетей неоднократно обращал внимание на то, что государственные СМИ обозначают взрывы в России как «хлопки», в то время как при аналогичных инцидентах за рубежом этот термин в заголовках, как правило, не используется.



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