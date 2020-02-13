В Афинах прошла акция протеста из-за намерения властей построить закрытые центры для беженцев и мигрантов

В Афинах прошла акция протеста из-за намерения властей построить на некоторых островах закрытые центры для беженцев и мигрантов. В греческую столицу приехали представители администрации этих островов, — сообщает ТАСС.

Решение о реквизиции земель на семи островах было объявлено правительством в понедельник. Строительство центров должно начаться уже в марте, а откроют их предположительно летом. Власти пояснили, что в действующих лагерях «имеет место разгул анархии». На прошлой неделе сотни афганских беженцев на острове Лесбос устроили беспорядки, которые пришлось разгонять отрядом полицейского спецназа.