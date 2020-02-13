Затраты на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара, вероятно, превысят 300 миллионов рублей

Такую сумму озвучил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он сказал, что комиссии потребуется еще какое-то время, чтобы уточнить размер ущерба. Его слова приводит агентство ТАСС.

Пожар произошел в декабре 2019-го года в то время, когда судно находилось на ремонте в Мурманске. Экстренные службы считают, что причиной могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В результате ЧП два человека погибли, 14 пострадали.