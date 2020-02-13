Такую сумму озвучил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он сказал, что комиссии потребуется еще какое-то время, чтобы уточнить размер ущерба. Его слова приводит агентство ТАСС.
Пожар произошел в декабре 2019-го года в то время, когда судно находилось на ремонте в Мурманске. Экстренные службы считают, что причиной могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В результате ЧП два человека погибли, 14 пострадали.
Затраты на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара, вероятно, превысят 300 миллионов рублей
Такую сумму озвучил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он сказал, что комиссии потребуется еще какое-то время, чтобы уточнить размер ущерба. Его слова приводит агентство ТАСС.