В Москве станция метро «Щукинская» оказалась в дыму из-за ЧП с поездом

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что у состава заклинило тормозные колодки. После этого пассажиров высадили, а сам поезд отогнали в депо. По предварительным данным, никто не пострадал. В связи с инцидентом на некоторое время следующие составы снизили скорость, чтобы соблюсти необходимый интервал. Сейчас движение вошло в нормальный график.