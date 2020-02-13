В Москве станция метро «Щукинская» оказалась в дыму из-за ЧП с поездом

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что у состава заклинило тормозные колодки. После этого пассажиров высадили, а сам поезд отогнали в депо. По предварительным данным, никто не пострадал. В связи с инцидентом на некоторое время следующие составы снизили скорость, чтобы соблюсти необходимый интервал. Сейчас движение вошло в нормальный график.
2020-02-13T18:30:00+03:00
2020-02-13T18:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 13 февраля 2020
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