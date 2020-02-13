США ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового поражения

Госдеп подозревает предприятия в поставках соответствующей продукции в Сирию, Иран и КНДР. Введенные ограничения запрещают американским властям вести переговоры с этими организациями и оказывать им помощь.

Ранее за нарушения этого же закона под санкции попали учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине, тульское конструкторское бюро приборостроение и московский машиностроительный завод «Авангард».