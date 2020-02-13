Со следующего сезона Кубок России по футболу будут разыгрывать по новой формуле

Сегодня ее утвердил Исполком Российского футбольного союза.

Обычный формат Кубка хорош тем, что прост. Участники разбиваются на пары. Кто победил проходит в следующий круг, проигравший выбывает и так до тех пор пока не остается две команды, которые разыгрывают финал. Авторы новой формулы решили усложнить процесс. До 1⁄ 16 финала все будет как обычно. Затем клубы разобьют на 10 групп по три команды, в которых будут и представители низших лиг и клубы РПЛ, которые не выступают в еврокубках.

Они сыграют в один круг и победители выйдут в 1/8, где к ним присоединятся гранды российского футбола, а дальше система вплоть до финала снова станут кубковой. Благодаря новой формуле, провинциальные клубы встретятся с середняками РПЛ, а элита получит освобождения от скучных и ненужных встреч. Единственные, о ком не подумали, это — зрители. Что получат они – совершенно непонятно.

Кубок России разыгрывают с 1992 года. Рекордсменом турнира является Локомотив, который выигрывал трофей 8 раз.