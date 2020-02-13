Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он не исключил завершение сделки уже в этом году. Глава финансового ведомства уверен, что эффективность работы Сбербанка после выхода ЦБ из его капитала только повысится. Прибыль частично пойдет на финансирование поставленных президентом задач.

Дивиденды Сбербанка будут напрямую перечисляться в бюджет. Напомним, сделка объясняется необходимостью устранения конфликта интересов между банком и регулятором.

Бывший премьер-министр, политик Михаил Касьянов называет продажу акций Сбербанка правительству правильной мерой. Впрочем, в эфире «Эха Москвы» он сказал, что вряд ли нужно тратить деньги на это сейчас.

Касьянов добавил, что предлагал ЦБ выйти из капитала Сбербанка еще в то время, когда был премьер-министром.