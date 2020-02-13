Противоречивая информация поступает по поводу возможной смены главного редактора газеты «Ведомости»

Медиаменеджер Дмитрий Солопов утверждает, что получил подобное предложение, в то время как в совете директоров издания это отрицают.

Первоначально информация о том, что Солопов может сменить на посту главреда «Ведомостей» Илью Булавинова появилась в одном из анонимных телеграм-каналов. Там сообщалось, что вместе с Булавиновым издание покидает и шеф-редактор его сайта Максим Товкайло. Сам Солопов, который известен как один из создателей радиостанций «Коммерсантъ FM» и «Бизнес ФМ» и основатель коммуникационного агентства Progress, позднее сказал, что имел разговор о возможности занять пост главреда «Ведомостей». Однако член совета директоров издания Демьян Кудрявцев, чья семья до недавнего времени владела газетой, в интервью «Эху» подчеркнул, что никаких решений пока не принималось. Он также предположил, что Солопов мог стать жертвой розыгрыша.

Сам Солопов, впрочем, в интервью «Эху» отрицал возможность розыгрыша и настаивал, что встречался с конкретными людьми.

«Действительно некоторое время назад со мной такие разговоры были, не со стороны Демьяна (Д.Кудрявцев – член совета директоров «Ведомостей»), не со стороны акционеров, не со стороны людей, которые сейчас формально принадлежат к «Ведомостям», — сказал он.

Источники журнала Forbes, в свою очередь, утверждают, что медиаменеджер встречался с некими «истинными интересантами», а беседа носила «политический характер». Других подробностей он не привел.

Нынешний же главред «Ведомостей» Илья Булавинов, находящийся на своем посту почти три года, рассказал агентству ТАСС, что намерен работать по текущему контракту до конца апреля. Дальнейшие планы, по его словам, пока неизвестны, однако это не означает, что он останется на своем посту или покинет его. А агентству «Интерфакс» журналист назвал новости о своем уходе «фантазиями». Между тем источник интернет-издания The Bell утверждает, что Булавинов и шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло все же намереваются уйти из издания. Об этом же рассказали и собеседники агентства ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что владельцем «Ведомостей» уже более года является семья бизнесмена Владимира Воронова – партнера Демьяна Кудрявцева. Об этом член совета директоров издания рассказал в интервью телеканалу RTVI.