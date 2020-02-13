Мосгорсуд оставил без изменений приговор нижестоящей инстанции по делу Егора Жукова — 3 года условно с испытательным сроком и запретом 2 года администрировать сайты. Сам он намерен обжаловать данное решение.

Егор Жуков назвал решение судьи Инны Тарджуманян ожидаемым и подчеркнул, что у Мосгорсуда была возможность изменить срок на реальный, однако этого не произошло. В тоже время отметил, что судья пошла на уступки, согласившись вернуть изъятые силовиками фигурки и флаг. Вместе с адвокатами Жуков готов дойти до Европейского суда по правам человека. По его мнению, приговор не был отменён, поскольку судья не получила соответствующего звонка. Об этом Жуков сказал в интервью «Эху».

Поддержать Егора Жукова пришли его родители и однокурсники. Адвокат Мурад Мусаев сразу назвал приговор Кунцевского суда незаконным. Защитник заявил, что был нарушен принцип состязательности. Так был привлечён только эксперт Центра спецтехники ФСБ Александр Коршиков, тогда как специалистов-лингвистов защиты не допустили. Выводы эксперта адвокат назвал предположениями.

Мусаев выразил уверенность, что Кунцевский районный суд при вынесении решения подменил понятия. И заключил, что его подзащитный не призывал к изменению строя насильственным путем, а речь шла исключительно о свободных выборах.

В ответ на слова защитника в зале раздались аплодисменты.

Сторона обвинения назвала приговор обоснованным. Прокурор сообщила суду, что не видит нарушений в действиях органов следствия и суда.