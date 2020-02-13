Некоторые западные СМИ обсуждают сегодня публикацию в Фейсбуке внука первого казахского президента, 29-летнего Айсултана Назарбаева, который попросил политического убежища в Великобритании и сделал ряд разоблачительных заявлений, касающихся руководства Казахстана и России.

Сын Дариги Назарбаевой, спикера верхней палаты казахстанского парламента в своем посте объяснил, что пошел, цитата, «на кардинальные меры», поскольку испытывает давнее давление со стороны матери, деда и других родственников в связи с тем, что владеет и готов обнародовать информацию о «высокомасштабной коррупции», к которой причастны правительства его страны и соседней России. По словам юноши, речь идет о миллиардах долларов, украденных у народа Казахстана, — деньгах, вырученных от продажи нефти российскому Газпрому, по заниженной цене и через посредническую компанию. Из полутора миллиардов в год, утверждает внук нынешнего лидера казахской нации, примерно половина этой суммы делится между его матерью, Даригой, ее мужем и бывшим тестем Айсултана, а вторая часть достается «кошелькам Владимира Путина, в частности, Алексею Миллеру».

Назарбаев-младший также сообщает, что мать заставила его сменить опороченную им фамилию, что, якобы, она способствовала его 14-месячному заключению в российской тюрьме, а также утверждает, что после гибели или, возможно, убийства воспитавшего его бизнесмена Рахата Алиева, зятя бывшего президента Казахстана, Айсултан начал употреблять наркотики, что стало поводом для давления на него и шантажа.

Сайт Дойче велле напоминает, что молодой человек, осужденный в прошлом году на условный срок из-за дебоша в лондонском отеле, ранее сделал в Фейсбуке еще одно громкое заявление. Из него следует, что Айсултан, якобы приходится Нурсултану Назарбаеву не внуком, а сыном, и что он опасается, что его могут убить так же, как Алиева. По его словам, о своем истинном происхождении он узнал из попавшей к нему в руки неопубликованной части семейного архива. Пост в социальной сети также указывает на то, что «остальное и все другие детали вы прочитаете в интервью Таймс».

Корреспондент Нью-Йорк таймс пишет, что пытался сегодня связаться с любым из фигурантов этой истории, однако пресс-офисы ни Дариги Назарбаевой, ни ее отца на звонки не отвечали.