Нидерланды отказались проводить суд над подозреваемыми в стрельбе по малазийскому боингу в России

Там уверяют, что ранее об этом просила Москва.

Нидерландские власти не собираются перемещать куда-либо суд и не будет рассматривать подобные варианты. Об этом министр юстиции королевства Ферд Грапперхаус написал в письме парламенту, в котором отчитывался о ходе дела, — сообщает агентство Reuters. Оно утверждает, что Москва обращалась с запросом об организации этого процесса на своей территории в октябре прошлого года, тем не менее, до сегодняшнего дня публично об этом никто не рассказывал.

Нидерландский суд собирается начать слушания по поводу боинга девятого марта в Гааге. Если ничего не изменится, то четверых фигурантов дела, которые не явятся для этого в страну, осудят заочно по местному законодательству. Речь идет о троих россиянах – Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также о гражданине Украины Леониде Харченко. По версии обвинения они летом 2014-ого года воевали на стороне непризнанных республик. Прошлым летом министр юстиции Нидерландов говорил, что эти люди сами не нажимали на кнопку, но тесно сотрудничали с теми, кто сбил самолёт. Ранее королевство просило Россию выдать этих людей, но Москва на это не пошла.

Боинг малазийских авиалиний, который летел из Амстердама в Коала Лумпур, был сбит в небе над Донбассом в июне 2014-ого года. На борту были 298 человек.

Москва уже много раз выдумывала предлоги, чтобы уклониться от процесса в Гааге, — отметил в эфире «Эха» шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк.

В том, что Нидерланды отказались проводить судебный процесс на территории России, не видит ничего неожиданно эксперт по международному праву Глеб Богуш.

Кстати, адвокат одного из обвиняемых, Елена Кутьина сообщила ТАСС, что защитники россиян будут участвовать в процессе в Гааге.