Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в рабочий день

Он будет объявлен выходным, причем не за счет сокращения праздничных дней. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с рабочей группой. Конкретная дата пока официально не названа. Сегодня было отмечено, что на данный момент поступило несколько сотен предложений по поправкам. Совет Госдумы 17 февраля рассмотрит вопрос о продлении срока их внесения. В рабочую группу по внесению поправок входит более 70 человек, среди них – политики, законодатели, общественные деятели и спортсмены. Так, Елена Исинбаева призналась, что до включения в эту группу Конституцию не читала. Ее выступление вызвал смех в зале.

В свою очередь, паралимпиец Сергей Бурлаков пообещал Владимиру Путину подарить щенка английского мастифа, которых раньше было принято дарить королям.

Впрочем, обсуждались и серьезные темы. Владимир Путин признал, что Россия ведет переговоры с рядом стран по территориальному вопросу. Это следует из его ответа на предложения художественного руководителя театра Олега Табакова Владимира Машкова о запрете отдавать российские территории.

В ходе встречи сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.

Путин сказал, что, безусловно, разделяет такую позицию.