В Санкт-Петербурге власти добиваются принудительной госпитализации местной жительницы, которая сбежала из больницы

Она была помещена туда с подозрением на коронавирус. Иск в суд подала глава местного Роспотребнадзора. 32-летняя Алла Ильина категорически против того, чтобы возвращаться в больницу.

Иск с требованием вернуть Аллу Ильину в больницу сейчас в Петроградском районном суде. Он, по информации официальных лиц, зарегистрирован. Ранее бумагу подавали в другой суд, но там его отказались рассматривать из-за ошибки в привязке к району жительства ответчика. В самом обращении главный санитарный врач Петербурга и глава местного Роспотребнадзора Наталья Башкетова требовала вернуть Ильину в бокс инфекционной больницы имени Боткина. Напомню, оттуда девушка сбежала в конце прошлой недели. По её словам её анализы на коронавирус были отрицательными и она решила покинуть лечебное учреждение без согласование с врачами. Сейчас же Ильина боится, что её нарочно могут чем-нибудь заразить.

При этом сама девушка готова идти со встречным иском к Роспотребнадзору. Её официальный представитель, адвокат Виталий Черкасов отметил, что на данный нужно разобраться с текущими проблемами.

Напомним, сегодня днём сотрудники Роспотребнадзора и полиции приехали в квартиру к Ильиной. Они настаивали, что хотят только проверить самочувствие девушки и выдать предписание. Она же отказалась от общения без адвоката и дверь не открыла. Отмечу, что Алла Ильина прилетела в Петербург из Китая 30-го января. На плохое самочувствие она пожаловалась несколько дней спустя. По её мнению, сейчас у неё уже прошёл инкубационный период и болезнь ей не угрожает. Представители Роспотребнадзора считают, что её нужно оградить от контактов с другими людьми до 19-го числа и результатов дополнительной проверки.

Есть целый перечень заболеваний, при которых человека могут госпитализировать принудительно. Однако, каким бы тяжелым заболевание не было, для этого необходимо решение суда, объяснил «Эху» директор петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.

На минувшей неделе сотрудники одной из районных больниц в Санкт-Петербурге без ведома родителей взяли анализы на коронавирус нового типа у десятилетнего ребенка, который находился дома один. Комитет по здравоохранению по данному факту проводит проверку.



Пациенты, которых принудительно изолируют в связи с подозрениями на то или иное заболевание, вправе предъявлять иски и требовать возмещение убытков, — сказал «Эху» президент общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский.

Саверский считает, что скорость распространения и уровень летальных исходов от заболеваний, вызванных коронавирусом, не отклоняются от нормы.



Любое лишение свободы должно быть на основании закона, никакие особые обстоятельства учитываться не должны, — считает представитель правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский.

По словам Козловского, нельзя просто так взять, арестовать человека и поместить его в больницу.

Подобные случаи нуждаются в законодательном регулировании, — считает член думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Врачи должны убедить пациентку вернуться в стационар, чтобы проверить ее, — считает глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Васильева отметила, что медицинские работники сейчас и сами в недостаточной мере обеспечены материалами для защиты от вируса.