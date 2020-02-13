Комитет РФC по этике до выходных примет обращение по шутке футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус

Об этом РИА Новости сообщил глава РФС Александр Дюков.

Речь идет о публикации в инстаграме спортсмена, на которой он запечатлен вместе с парикмахером азиатской внешности. Внизу Тарасов подписал «коронавирус». Позже экс-полузащитник «Локомотива» назвал фото «дурацким юмором», который «не стоит принимать всерьез». Организация «Футбол против расизма в Европе» сочла публикацию проявлением расизма.

Жертвами новой инфекции в Китае стали уже более 1300 человек. Число зараженных приблизилось к 60 тысячам.