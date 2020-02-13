Калининградская газета «Новые колеса» обжалует решение суда о закрытии издания по жалобе Роскомнадзора

Как напомнил в интервью «Эху» главный редактор Игорь Рудников, это уже далеко не первая попытка признать свидетельство о регистрации газеты недействительным. Формальным поводом для иска стало то, что новые выпуски издания не выходили в течение года. Суд не принял во внимание то, что Рудников находился под стражей, а компьютеры в редакции были вынесены приставами.

Главный редактор «Новых колес» был признан виновным в вымогательстве крупной суммы у главы местного СК Виктора Леденева. Вскоре после завершения процесса Владимир Путин уволил офицера с должности.