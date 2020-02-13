Казанский штаб Алексея Навального обнаружил у главы региона бизнес-джет стоимостью 3 миллиарда рублей

По данным активистов, Рустам Минниханов использует самолет Falcon 8X для заграничных поездок с 2017 года. В расследовании говорится, что час обслуживания воздушного судна стоит порядка 200 тысяч рублей.

Штаб Навального нашел самолет, сопоставив информацию о визитах Минниханова и данные о передвижении бизнес-джета. Отмечается, что президент Татарстана летает часто, причем не только по делам: в частности, в конце декабря он побывал на Мальдивах.