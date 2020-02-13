В ФРГ арестован директор предприятия, вопреки эмбарго поставлявший в Россию технику, которая может использоваться в оборонной промышленности. Федеральная прокуратура обвиняет его также в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Гражданин Германии был арестован отделом уголовной таможенной полиции в городе Аугсбург. Представитель Федеральной прокуратуры на вопрос «Эха» не исключил, что задержанный был ранее гражданином России.

Параллельно были проведены обыски в двенадцати филиалах фирмы в Баварии, Берлине и Саксонии, а также в квартире обвиняемого в Аугсбурге. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинение в нарушении Закона международной торговли ФРГ и распоряжения Евросоюза об эмбарго на ввоз в Россию ряда промышленных изделий. Фирма, расположенная на юге Германии, поставляла российским оборонным предприятиям машиностроительные станки.

Владелец фирмы давал немецким ведомствам ложную информацию о цели использования изделий. Сделки проводились через меняющихся подставных лиц. Всего было осуществлено семь поставок на сумму восемь миллионов евро. Кроме того, задержанному вменяются в вину действия в интересах и с участием российских спецслужб.

Все поставленные станки могут использоваться в оборонной промышленности и считаются товарами двойного назначения. Экспорт подобной продукции из Германии в Россию запрещен.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе.