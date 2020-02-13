В Санкт-Петербурге суд не стал рассматривать иск врача, подавшую в суд на женщину с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге суд не стал рассматривать иск главного санитарного врача города, подавшую в суд на женщину с подозрением на коронавирус. В суде отметили, что жалобу нужно было подавать по месту регистрации ответчика. Тем не менее, как пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката, домой к пациентке пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиция.

Врачи должны убедить пациентку вернуться в стационар, чтобы проверить ее, потому что насильно доставить ее туда нельзя по закону, сказала «Эху» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Анастасия Васильева также добавила, что медицинские работники сами сейчас в достаточной мере не обеспечены материалами для защиты от коронавируса.