Всенародное голосование по поправкам в Конституцию, по мнению президента, должно пройти в рабочий день

Назначенная дата должна быть объявлена выходным, — сказал Владимир Путин.

Ранее источник, близкий к рабочей группе, сообщил Интерфаксу, что голосование может пройти 22 апреля. По сведениям сайта «Медуза», Кремль хочет, чтобы в нем приняли участие более половины граждан. Пиар-компания будет в основном обращать внимание на социальные пункты изменения основного закона страны.

Внести поправки Путин предложил в середине января. В числе прочего, он говорил об ужесточении требований к кандидатам в президенты, ограничении приоритеты международного права и усиления роли Госсовета.