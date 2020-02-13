Главред калининградской газеты «Новые колеса» обжалует решение суда о закрытии издания по иску Роскомнадзора

Главный редактор калининградской газеты «Новые колеса» Игорь Рудников обжалует решение суда аннулировать регистрацию издания по иску Роскомнадзора. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы считаем, что именно по вине государственных органов власти газета не выходила в свет, редакция не могла работать, однако судья оставила наши доводы без внимания и удовлетворила иск Роскомнадзора. Решение еще не вступило в силу, мы его будем обжаловать», — сказал он.

И.Рудников подчеркнул, что в настоящий момент сотрудники издания продолжают свою работу.

«Пока продолжаем делать газету, редакция работает. Это уже десятая попытка закрыть газету за время ее существования, четыре раза Роскомнадзор добивался решения о признании свидетельства о регистрации недействительным. Мы заново регистрировали газету, благо закон о СМИ еще работает, и продолжали выходить. Добиться того, чтобы газета вообще прекратила свое существование Роскомнадзору и суду не удастся», — заключил он.

Ранее Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Роскомнадзора и аннулировал регистрацию газеты «Новые колеса». По словам главного редактора, газета закрыта на формальном основании из-за того, что не выходила больше года. Как добавил главред, чиновников не смутило, что издание «Новых колес» возобновилось и отпечатан уже третий номер.

По информации «Медиазоны», главный редактор «Новых колес» Игорь Рудников только летом прошлого года вышел на свободу после двух лет в СИЗО. По версии следствия, журналист требовал от главы Калининградского управления СК 50 тысяч долларов, угрожая опубликовать компромат на генерала. Прокуратура просила приговорить Рудникова к 10-ти годам колонии. После ареста Рудникова приставы изъяли всю оргтехнику в редакции, а местные торговые сети отказывались продавать газету.