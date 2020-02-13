Советский арбитр Валерий Бутенко скончался на 79 году жизни

Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза. Он судил матчи Чемпионатов мира 1986 и 1990 годов, а также тринадцать раз входил в число лучших арбитров сезона.

Бутенко провел свыше 50 международных матчей сборных и клубных команд. В сообщении пресс-службы его называют одним из лучших специалистов страны в 1980-е годы. РФС выражает искренние соболезнования родным и близким. О причинах смерти ничего не говорится.