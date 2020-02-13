Аэропорт Шереметьево полностью перейдет в руки частной компании

«Шереметьево холдинг, которой принадлежит две трети акций воздушной гавани, подала заявку в Росимущество на выкуп остальной части ценных бумаг у государства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Заявку рассмотрят Минтранс и Минэкономразвития. Сумма сделки не раскрывается. По оценкам аналитиков, она может составить 50-70 миллиардов рублей.

Шереметьево – крупнейший аэропорт страны по пассажиропотоку. В прошлом году его услугами воспользовались 50 миллионов человек.