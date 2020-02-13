Альфа-банк отказался разблокировать счета сотрудников Фонда борьбы с коррупцией по которым истек срок ареста

Об этом в своем блоге написал начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. Речь идет о деле против ФБК. Следствие считает, что сотрудники вносили деньги, «полученные преступным путем». СК ходатайствовал о продлении ареста счетов, но не всех. Однако Альфа-банк отказался разблокировать даже те средства, на которые не распространялись требования силовиков. Это было мотивировано тем, что компания не получила документ об отмене ограничений.

Волков утверждает, что такие бумаги не нужны. ФБК намерен подавать на кредитную организацию в суд.