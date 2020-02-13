Следователи задержали отца, бросившего своих детей в Шереметьево

Как говорится на сайте ведомства, Виктор Гаврилов является обвиняемым по трем статьям: об оставлении в опасности, краже и истязаниях.

Инцидент произошел в конце января. В столичном аэропорту были найдены два мальчика девяти и шести лет. Они прилетели с отцом из Хабаровска, но в Москве мужчина сыновей оставил, улетев в Ростов-на-Дону. В оставленной вместе с детьми записке он просил временно пристроить их в приют, сославшись на отсутствие денег для их содержания.