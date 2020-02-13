В Амстердаме в одном из офисных зданий взорвалась посылка с бомбой

Погибших нет, один человек надышался дымом, на месте находится скорая помощь – говорится в сообщении городской полиции в твиттере. Еще один конверт со взрывчаткой этим утром был обнаружен в другом городе Леусден. Его обезвредили саперы.

Накануне в Нидерландах взорвались две посылки. В прошлом месяце такие же конверты были разосланы в компании в разных городах.

Полиция сообщала, что отправитель требовал определенную сумму в биткоинах, пригрозив в противном случае продолжить рассылать бомбы.