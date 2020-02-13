Принудительная госпитализация пациентов с коронавирусом является нарушением прав человека – эксперт

Принудительная госпитализация пациентов с коронавирусом без решенимя суда является нарушением прав человека. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исследователь Amnesty International по России Олег Козловский.

«Любое лишение свободы может происходить только на основании закона и только в соответствии с определенной процедурой. Никакие особые обстоятельства не могут оправдывать арест человека без решения суда, без соответствующих гарантий защиты его прав. Даже если предполагается, что человек чем-то болен. И даже если государство имеет право ограничить его свободу, оно должно это делать в соответствии с законом. Иначе это будет полнейшее попрание интересов общества якобы во имя интересов общества», — сказал он.

Ранее в Санкт-Петербурге главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова подала исковое заявление в суд о принудительном помещении под медицинское наблюдение самовольно покинувшей Боткинскую больницу пациентки. 13 февраля Куйбышевский районный суд Петербурга вынес определение о возврате искового заявления в связи с неподсудностью.