Пациенты, принудительно изолированные в связи с подозрениями на коронавирус,вправе предъявить встречные иски — эксперт

Пациенты, которых принудительно изолировали в связи с подозрениями заболевания коронавирусом, вправе предъявить встречные иски – эксперт

По мнению президента общественной организации «Лига пациентов» Александра Саверского, пациенты, которых принудительно изолировали в связи с подозрениями заболевания коронавирусом, вправе предъявить встречные иски с покрытием всех убытков. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что история с коронавирусом слишком преувеличена.

«Те люди, которых сейчас изолировали, вправе предъявить встречные иски с покрытием всех убытков. И все распоряжения санитарных врачей должны быть адекватны обстановке», — сказал он.

По мнению А.Саверского, в настоящее время по тем сведениям, которые поступают из Китая и других стран, нет никаких оснований считать, что есть какая-то серьезная угроза коронавируса.

«Он не превышает каких-то эпидемиологических рисков, и скорость распространения, и уровень летальности в обычных пределах. Истерия, которая устроена в мире и нашей стране, она совершенно неадекватна. Оснований в принципе никаких нет. Надо помнить, что в мире сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом болеют 300-500 млн человек. На этом фоне заболевших в Китае за полтора месяца невелико», — отметил он.

Ранее в Санкт-Петербурге главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова подала исковое заявление в суд о принудительном помещении под медицинское наблюдение самовольно покинувшей Боткинскую больницу пациентки. 13 февраля Куйбышевский районный суд Петербурга вынес определение о возврате искового заявления в связи с неподсудностью.