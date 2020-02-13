Бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову могут запретить участвовать в массовых мероприятиях в течении трех лет

Доргомиловский ОВД подал в суд иск об административном надзоре за Квачковым. Если представители полиции выиграют дело – бывший полковник не сможет посещать массовые акции и тем более принимать в них активное участие, а также должен будет ежемесячно отмечаться в том самом УВД, которое и является истцом. Квачков освободился из колонии в 2018 году. Он был осужден за организацию вооруженного мятежа и призывам к насильственному свержению власти. В нулевых Квачкова дважды судили за покушения на Анатолия Чубайса, однако суд всякий раз оказывался на его стороне. Квачков служил в силовых структурах более 30 лет. Он занимал командные должности в спецназе ГРУ, работал в аппарате Генштаба вооруженных сил России.

Заседание по делу назначено на 17 февраля.