Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать иск врача к пациентке, которая сбежала из больницы

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать иск главного санитарного врача города к пациентке, которая сбежала из больницы. Суд посчитал, что заявление нужно было подавать по месту регистрации ответчика. Глава местного Роспотребнадзора Наталья Башкетова считает, что 32-летняя Алла Ильина совершила административное правонарушение и ее необходимо принудительно вернуть в клинику.

Напомним, речь идет о жительнице Санкт-Петербурга, которая была помещена в больницу на двухнедельное обследование. Это произошло через неделю после того, как она вернулась из Китая и у нее заподозрили коронавирус. Он, кстати, не подтвердился.

Подобные случаи нуждаются в законодательном регулировании, — считает член думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Отметим, что сегодня домой к Алле Ильиной приезжали представители Роспотребнадзора и полицейские. Она им дверь не открыла. До этого Ильина в интервью «Фонтанке» говорила, что опасается возвращаться в больницу, так как ей там могут специально занести какой-нибудь вирус.