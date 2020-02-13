Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсети Twitter и Facebook на 4 млн рублей каждую

Он посчитал, что компании нарушили закон о персональных данных, не предоставив Роскомнадзору сведения о российских пользователях.

Первым штраф был вынесен в отношении Твиттера. На заседании не присутствовали ни представители соцсети, ни юристы Роскомнадзора, передает агентство РИА Новости. Судья принимала решение лишь на основании письменных документов. Роскомнадзор в своем административном протоколе указал, что соцсеть не отчиталась перед ведомством, находятся ли данные российских пользователей на территории России. Твиттер, в свою очередь, согласно материалам дела, настаивал, что не является оператором данных, и, следовательно, никакого правонарушения не совершал.

Однако теперь, как отмечается, компания должна выплатить 4 млн рублей в течение 60 дней. Аналогичное решение по тем же основаниям мировой суд Таганского района несколько минут назад вынес и в отношении Фейсбука. Это уже не первое разбирательство в отношении обеих компаний. В апреле прошлого года Твиттер и Фейсбук также были оштрафованы по той же самой статье о защите персональных данных. Правда, денежные санкции тогда составили не несколько миллионов, а лишь 3 тысячи рублей.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который многократно повысил штрафы в случае, если данные российских пользователей соцсетей не находятся на территории России. За повторное нарушение, в частности, может грозить штраф до 18 млн рублей.